Auch in dieser Woche wurden wieder viele neue Wasserstoff-Projekt ins Leben gerufen. 1. Sinopec baut die weltgrößte Solar-zu-Wasserstoff-Anlage Eines davon wird in China durch China Petroleum & Chemicals (WKN: A0M4XN), die auch Sinopec genannt wird, realisiert. Der Erdöl- und Erdgaskonzern plant in Xinjiang (China) die weltgrößte Solar-zu-Wasserstoff-Anlage. Dazu baut er ein 300-MW-Photovoltaik-Kraftwerk, das jährlich etwa 618 Mio. Kilowattstunden erzeugt. Über eine Elektrolyseur-Anlage produziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...