HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, Dec. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 2. Dezember 2021 wurde auf der Hauptreklametafel im Herzen des Times Square in New York City (USA) ein Video gezeigt, das die Schönheit Vietnams und die Einführung regelmäßiger Flüge zwischen Vietnam und den Vereinigten Staaten hervorhebt. Diese Aktion hat weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Fesselnde Landschaften Vietnams wie die mysteriöse Son-Doong-Höhle und die beeindruckenden und poetischen Landschaften von Ha Long Bay und Ninh Binh sowie die pulsierenden und beeindruckenden Städte Da Nang, Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt wurden auf dem 700 m² großen LED-Bildschirm, der das ikonische Gebäude von Thompson Reuters mit seinen 30 Stockwerken ziert, stolz präsentiert.

Hier wurde auch die offizielle Auftaktveranstaltung für den ersten kommerziellen Direktflug Vietnam - USA am 28. November vorgestellt, der den nächsten Schritt des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen den beiden Ländern einleitete. Dies war sicherlich ein besonderer Meilenstein für die Entwicklung der vietnamesischen Luftfahrt insgesamt und für Vietnam Airlines - als erste Fluggesellschaft des Landes, die jetzt regelmäßige kommerzielle Direktflüge in die USA durchführt.

Vietnam Airlines wird mit diesen modernen Großraumflugzeugen zwei Mal pro Woche von Ho-Chi-Minh-Stadt nach San Francisco fliegen: Boeing 787 und Airbus A350. Die Flugdauer beträgt 13 Stunden und 50 Minuten von Ho-Chi-Minh-Stadt nach San Francisco und 16 Stunden und 40 Minuten für den Rückflug.

Die Fluggesellschaft plant, die Zahl der Flüge auf sieben pro Woche zu erhöhen, sobald die COVID-19-Pandemie unter Kontrolle ist, und sieht die Eröffnung einer neuen Route vor, die Los Angeles sowohl mit Hanoi als auch mit Ho-Chi-Minh-Stadt verbindet.

Am 4. November 2021 hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) Vietnam Airlines die Lizenz erteilt, regelmäßige Direktflüge zwischen den beiden Ländern durchzuführen. Die Fluggesellschaft ist die erste und einzige vietnamesische Fluggesellschaft, die für die Durchführung regelmäßiger kommerzieller Flüge in die USA lizenziert ist.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91c3ac12-f0d7-48b7-aa51-9060166f68a0/de