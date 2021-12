Beeindruckende Faktenlage! +725% Gelegenheit - besser als Lucid, Nikola und Tesla!

Anzeige / Werbung

Warum dieses Unternehmen vielleicht sogar die beste Investitionsgelegenheit im gesamten Electro-Vehicle-Sektor ist, wird im aktuellen Research mit Kaufempfehlung von höchst kompetenter Stelle eindrucksvoll illustriert.

Das Kursziel von 25,00 USD ergibt sich durch den direkten Vergleich mit der Konkurrenz, zu der auch Unternehmen wie Arcimoto, Lordstown, AYRO, WorkHorse, Nikola oder ElectraMeccanica gehören.

VICINITY MOTOR CORP. *

WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC

Nicht "Fritz-Investing aus Hintertupfing", sondern die renommierte Investmentbank und der Vermögensverwalter Spartan Capital meint, dass die Aktie von Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV)* um 735% höher notieren sollte, und diese Meinung ist nicht nur begründet, sondern auch äußerst nachvollziehbar, vor allem im Vergleich zur Konkurrenz!

Wir beginnen die Coverage der Aktien von Vicinity Motor Corp. mit Buy und einem Kursziel von 25 USD. Wir sind uns bewusst, dass dieses Ziel deutlich über dem aktuellen Marktpreis liegt, aber wie wir in diesem Bericht skizzieren, halten wir es für gerechtfertigt. QUELLE. SPARTAN CAPITAL

Übersetzter Auszug:

DEUTLICH UNTERBEWERTETER ELEKTRO-BUS UND -LKW-HERSTELLER

Wir beginnen das Coverage von Vicinity Motors mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 25 USD. Vicinity ist ein in British Columbia, Kanada, ansässiger Hersteller von mittelgroßen Elektrobussen für Verkehrsbehörden, Nutzfahrzeugen der Klasse 3 und durch eine Partnerschaft mit Optimal Electric Vehicles von Elektro-Shuttlebussen.

Wir bewerten die Vicinity-Aktie als Hersteller von Elektrofahrzeugen mit einem entsprechend hohen Bewertungsmultiplikator. Mitbewerber werden mit dem 6-fachen des geschätzten Umsatzes von 2023 gehandelt. Dies ist auch der Multiplikator, den wir für die Bewertung der Vicinity-Aktien verwenden. Wir glauben, dass Vicinity zwei entscheidende Vorteile gegenüber dem Mitbewerb hat:

Vicinity produziert und liefert derzeit Fahrzeuge aus. Bis heute wurden rund 800 Einheiten ausgeliefert, und seine klassischen Transitbusse haben den "Bus-Breaker"-Test der Federal Transit Administration (FTA) in Altoona, Pennsylvania, bestanden. Mitbewerber wie Arcimoto, Lordstown, AYRO, WorkHorse, Nikola und ElectraMeccanica waren noch nicht in der Lage, Fahrzeuge in großen Mengen auszuliefern.

Die Transitsparte und einige kommerzielle Kunden erhalten erhebliche Mittel aus staatlichen und bundesstaatlichen Programmen, angeführt von dem kürzlich verabschiedeten Infrastrukturgesetz in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar. Lucid, Rivian, Arcimoto und selbst Branchenführer Tesla muss sich auf die Kaufkraft der Verbraucher verlassen. Die Kunden von Vicinity MÜSSEN größtenteils Elektrofahrzeuge kaufen und haben Zugang zu beträchtlichen Finanzierungsquellen, um sie zu bezahlen.

Aus beiden Gründen könnte man argumentieren, dass VEV-Aktien eine Prämienbewertung verdienen, aber derzeit mit einem niedrigen geschätzten Umsatz von 0,7 x 2023 gehandelt werden, sodass sie unserer Meinung nach deutlich unterbewertet sind.



Das Infrastrukturgesetz in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar wurde am 15. November vom Präsidenten unterzeichnet. Auf der APTA-Konferenz sagten viele Verkehrsleiter, dass dies das bedeutsamste Ereignis ihrer Karriere sei. Dorval Carter, Präsident der Chicago Transit Authority (CTA), zitierte das Lukas-Evangelium mit den Worten: "Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden". Von den 1,2 Billionen US-Dollar stellt etwa die Hälfte für die fortlaufende Finanzierung bestehender Programme und etwa 550 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung neuer Infrastrukturen bereit. Davon sind 39,2 Milliarden US-Dollar für Verkehrsunternehmen aus Bus und Bahn vorgesehen.

Zusätzliche bundesstaatliche Förderprogramme:

Low or No Emission Vehicle Program - LONO - 182 Mio. USD

The California Association for Coordinated Transportation or CALACT - Ankauf von 8.000 Einheiten

California's Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project (HVIP) - ein Zuschuss Prgramm in der Höhe von 70 Mio. USD für Busse und 25 Mio. für kleinere kommerzielle Flotten allein für das jahr 2022

New York's Truck Voucher Incentive Program (VIP) - ähnlich dem Programm in Kalifornien

New Jersey Zero Emission Incentive Program (ZIP) - ähnlich dem Programm in Kalifornien

Volkswagen Vergleich - 16 Milliarden US-Dollar: Die Mittel können für verschiedene Zwecke verwendet werden, einschließlich zum Ankauf der von Vicinity hergestellten Shuttles, Nahverkehrsbusse und Nutzfahrzeuge.



Drei Förderprogramme gibt es auch in Kanada und belaufen sich auf insgesamt 34 Milliarden US-Dollar.

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV)* hat für das Jahr 2022 schon Aufträge im Wert von 30 Mio USD abgeschlossen. Für weitere 194 Mio. USD gibt es unterzeichnete Absichtserklärungen (2023); 600 Mio. USD Sales Pipeline (ohne Zeitangabe).

RESEARCH-FAZIT:

Der Research spricht es deutlich an! Während ich einen Tesla aus eigener Tasche zahlen muss, stehen für den infrastrukturellen Verkehr Milliarden und Abermilliarden an Fördergelder zur Verfügung, die jetzt zusehends immer mehr angefordert werden. Noch dazu hat die Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV)* mit ihrer Fahrzeugpalette gute Chancen, ja, vielleicht sogar bessere Chancen als die Konkurrenz. Das resultiert aus der einfachen Tatsache, dass man sich in der Vergangenheit schon als verlässlicher Produzent im Fahrzeugbereich etabliert hat. Als ganz besonders wesentlich möchte ich den bestandenen "Altona-Test" herausheben, bei dem ein Bus, der im öffentlichen Verkehr eingesetzt wird, von der Behörde auf Herz und Nieren geprüft wird. Das wird nicht nur für US-Kunden ein gewichtiges Kaufargument sein, sondern auch in Kanada.

Riskieren Sie es, die Chance auf 735% zu ergreifen? Diese Entscheidung kann und will ich Ihnen nicht abnehmen, weil ich selbst Aktionär bin und von einem steigenden Kurs profitieren möchte! Sie müssen die Argumente einfach nur abwägen, die für und gegen einen Kauf der Aktie sprechen. - Aber was spricht derzeit eigentlich überhaupt gegen einen Kauf von Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV)*??? MEINUNG AUTOR

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT VON VICINITY

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* ist ein Hersteller von Bussen, die in der Vergangenheit mit Diesel und Erdgas angetrieben wurden. Seit dem Jahr 2021 bietet man nun auch Elektrobusse und zusätzlich auch seit Kurzem Elektro-Klein-LKWs an. Mit diesen Elektrofahrzeugen der neuesten Generation, die man jetzt basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Diesel- bzw. Erdgassektor konstruiert hat, stößt man in eine hochlukrative Sparte vor, in der es unfassbar hohen Bedarf geben wird, ausgelöst durch viele Milliarden an bereitstehenden Fördermitteln, die sowohl in Kanada als auch in den USA genutzt werden können, um den Nahverkehr zu elektrifizieren.



Zusätzlich hat man auch noch den Wettbewerbsvorteil eines nationalen Anbieters in Kanada, in einem Größensegment, in dem man bei konventionellen Bussen (Diesel, Erdgas) einen Marktanteil von 90% hat. Aber auch durch die in Kanada und im Bundesstaat Washington befindliche Montage (in Bau) und den hohen Anteil an verbauten Zulieferteilen aus US-Fertigung, hat man die "Buy America"-Zertifizierung, die besonders wichtig für den Verkauf am US-Markt ist.

Im letzten veröffentlichen Quartal verzeichnete Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* durch den Verkauf von 46 Bussen in Kanada und den USA einen Umsatz von 19,1 Millionen CAD, die noch auf der konventionellen Produktschiene kommen, aber zusehends trudeln auch immer mehr Aufträge für die Elektrosparte ein.

Als besonders wichtig darf man eine Bestellung von ABC Companies, einem landesweit tätigen Bus- und Klein-LKW-Großhändler, der gleich 10 Vicinity Lightning-Busse bestellte, werten. Roman Cornell, CCO von ABC Companies, kommentierte dies wie folgt:

"Die Größe, Flexibilität und Qualität des Vicinity Lightning EV schließt die Lücke zwischen größeren Bussen und kleineren Passagier-Shuttles mit einer sehr kompakten Grundfläche, von der Betreiber, Fahrer und Passagiere profitieren. Wir denken, dass dies eine echte Win-Win-Win-Situation ist."

14 weitere Vicinity Lightning-Busse wurden von Calgary Transit bestellt, und zwar mit einer Option auf weitere Fahrzeuge zum "Set-Preis".

Gleichzeitig brummt auch noch der klassische Vicinity Diesel Bus. Eine erst am 23.9.2021 bekannt gegebene Bestellung für 38 Busse aus der kanadischen Provinz Quebec hat einen Gesamtwert von über 15 Mio. CAD.

Aber auch die später gestarteten E-Trucks kommen gut aus den Startblöcken. Erst kürzlich wurde die erste Bestellung von 100 Fahrzeugen im Gesamtwert von 15 Mio. CAD bekannt.

STAATLICHE FÖRDERUNG

Da viele Staaten weltweit Elektromobilität fördern, überrascht es auch nicht, dass auch Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC) in den Genuß von Zuschüssen kommt. Kunden, die sich für einen Vicinity Lightning Bus entscheiden, bekommen in British Columbia einen Zuschuss von 100.000 CAD pro Bus, was bis zu 33% [!!!] des Anschaffungspreises ist. Gesamt hat der kanadische Staat einen 2,75 Milliarden großen Fonds ins Leben gerufen, der nur die Aufgabe hat, die Kundenkäufe von Null-Emmission-Busse zu fördern.

Quelle: MassTransitMag.com





Dies ist aber nur ein Bruchteil des 14,9 Mrd. CAD umfassenden Investitionsfonds für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

In den USA weisen die Prognosen nur für den E-Bus Markt die höchsten Wachstumsraten auf. Im Jahr 2024 sollen demnach Fahrzeuge dieser Kategorie im Wert von fast 2,7 Mrd USD. in Umlauf kommen, was eine Wachstumsrate von über 58% gegenüber 2019 entspricht.



Bei den sogenannten E-Trucks, LKWs mit Elektroantrieb, sind die prognostizierten Wachstumszahlen noch prägnanter. Allein der US-Markt soll von rund 200 Mio. USD (2019) auf 15 Mrd. USD (2030) steigen - DAS ENTSPRICHT EINEM DURCHSCHNITTLICHEN JÄHRLICHEN WACHSTUM VON 51,6%. Es zeigt sich, dass das Wachstum von den leichten Fahrzeugen verursacht wird, exakt jenem Typ, den Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* im Programm hat.

Die unterstützende Regierungspolitik in den USA ist der Hauptgrund für das Wachstum des US-Marktes für Elektro-Lkw. Regierungen auf Landes- und Bundesebene haben sich strenge Ziele zur Reduzierung der Kohlendioxid- und Stickoxidemissionen von Fahrzeugen gesetzt. Darüber hinaus werden in Kalifornien, dem größten Markt für Elektro-Lkw des Landes, Gutscheine und Fonds für den Kauf von Elektrofahrzeugen bereitgestellt.

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC) * setzt bei den Komponenten auf Qualität! Nicht nur, dass die Akkutechnologie von BMW bezogen wird, auch Bremsen, Kupplungen, Motoren werden von Produzenten der ersten Reihe zugekauft:

FIRST CLASS ZULIEFERER = QUALITÄT:

Knorr-Bremse, Valeo, Voit, ZF, Bendix oder WABCO sind vielen ein Begriff!

FAZIT:

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* hat genau das im Programm, was der Markt verlangt. Typ 3 Lkws, die mit allerlei Aufbauten versehen werden können, von der Ambulanz bis zum Zwetschgentransporter, die in ihrem täglichen Einsatz mit einem Aktionsradius von um die 300 Kilometer ein Auslangen finden, genauso wie mittelgroße Busse für Transfer- oder den innerstädtischen Betrieb mit einem ähnlichen Aktionsradius.

Schulbusse, Citybusse, Messebusse, Ambulanzen, Paketdienste, uvm., das sind Anwendungen, bei denen eine Umstellung von Diesel auf Elektro nicht das geringste Problem darstellt. Deshalb und wohl auch wegen der großzügigen Förderpolitik der Regierungen sollten alte Fahrzeuge in diesen Kategorien zu einem großen Teil mit E-Fahrzeugen ersetzt werden. Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* hat diese Nische für sich entdeckt und kann auf jahrelange Erfahrung beim Bau solcher Fahrzeuge zurückgreifen.

Ich denke, mich nicht weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich behaupte, dass möglicherweise gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Investition in dieses Wertpapier gekommen sein könnte, weil man auf eine Auftragsflut im EV-Bereich spekulieren kann, was nachhaltig einen positiven Einfluß auf den Kurs der Aktie haben könnte. Vergleicht man die Unternehmen im Sektor, erfährt man erstaunliches:

Den Grund, warum dies derzeit noch nicht so ist, kann man darin suchen, dass der Hauptteil des Umsatzes NOCH aus der Diesel-Sparte kommt aber wenn man einen Blick auf die Bestellungen wirft und ein wenig in die Zukunft spekuliert, dass diese Bestellungen erst der Anfang einer Lawine ist, dann muss man zum Schluss kommen können: "Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* könnte DAS Elektromobilitäts-Investment der Stunde sein.

Ich kann Ihnen diese Chance nur zeigen. - Wenn Sie die Situation ähnlich einschätzen wie ich, dann gehört ein Kauf dieser Aktie ernsthaft überlegt. Ich bin schon seit Ende letzten Jahres Aktionär und habe nicht vor, meinen Bestand vor Ende 2022 zu verkaufen. MEINUNG AUTOR

Den Originalbericht finden sie hier!

Helmut Pollinger





