* Goldpreis an Widerstandslinie abgeprallt* Unterstützung bei 1.750 US Dollar sollte halten* Verkaufsdruck nur an den Terminmärkten* Bullishe Chartformationen bei zahlreichen Minenaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Finanzprobleme einer Stiftung der öffentlichen Hand

Liebe Leser,



langfristig brauchen Sie Gold, um sich vor der völlig unseriösen inflationären Geld- und Staatsschuldenpolitik zu schützen, die von Regierungen und ihren Zentralbanken in engem Schulterschluss betrieben wird. Die überschuldeten Staaten wollen sich auf Ihre Kosten sanieren und haben längst damit begonnen, dieses perfide Vorhaben umzusetzen.



Dass die deutsche EZB-Direktorin Prof. Isabel Schnabel es wagt, bei einem Auftritt im ZDF zu sagen, "dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen", ist bezeichnend. Nehmen Sie die Dame ernst. Es wird noch viel schlimmer kommen mit der Geldentwertung, dafür werden Frau Prof. Schnabel und ihre Kolleginnen sorgen. Deshalb brauchen Sie Gold.

