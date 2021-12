DJ Ampel-Koalition behält stabile Mehrheit

BERLIN (Dow Jones)--Wenige Tage vor dem geplanten Regierungswechsel bleiben die Ampel-Parteien in der Wählergunst stabil. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, bleiben die Sozialdemokraten bei 26 Prozent und damit deutlich stärkste Kraft. Auch die Ampel-Koalitionäre Grüne (15 Prozent) und FDP (13 Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten. Die Unionsparteien verharren mit 21 Prozent auf niedrigem Niveau. Die AfD bleibt bei 12 Prozent, die Linke verliert einen Punkt und kommt in dieser Woche auf 5 Prozent. Die sonstigen Parteien vereinten 8 Prozent (+1) der Stimmen auf sich.

Das Meinungsforschungsinstitut Insa hat 1.348 Befragte im Zeitraum vom 29. November bis zum 3. Dezember 2021 befragt.

