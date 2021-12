Nachdem die US-Behörden am Donnerstag neue Regeln für den Umgang mit ausländischen Aktien auf den Weg brachten, war am Freitag die Hölle los. Konkret geht es um bestimmte Vorgaben für das Reporting und viele Beobachter gehen davon aus, dass die Führung in Peking sich diesen vehement verweigern wird.Im Ergebnis könnte zahllosen chinesischen Titeln ein Delisting bevorstehen. Dass Didi den Abschied von New York beschloss, wird bereits als ein erster Vorzeichen gewertet. Die Reaktionen darauf fielen heftig aus und bescherten unter anderem Alibaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...