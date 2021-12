STUTTGART (IT-Times) - Der Aufsichtsrat der Daimler-Tochtergesellschaft Mercedes-Benz hat in der vergangenen Woche den Business Plan des Automobil-Produzenten durchgewunken. Der Aufsichtsrat der Daimler AG hat in seiner Sitzung am 2. Dezember 2021 den Mercedes-Benz Business Plan für die Jahre 2022 bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...