Stuttgart (ots) -



Schon peinlich, mit welch heißer Nadel die Regierung von Baden-Württemberg ihre Coronaverordnungen strickt und Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft ständig mit Überraschungen konfrontiert. Am Freitag noch besserte sie ihre Coronaverordnung nach und nahm Personen mit einer Auffrischungsimpfung von der 2-G-plus-Regel aus, die in der Alarmstufe 2 zusätzlich einen Test etwa für den Restaurantbesuch vorsieht. Am Sonntag besserte Sozialminister Manfred Lucha erneut nach und kündigte das Kippen der Testpflicht für Geimpfte und Genesene an, soweit die Immunisierung nicht weiter als sechs Monate zurückliegt.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5091205

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de