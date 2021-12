Nach dem Kryptokomplettabsturz am Samstag zeigen sich nur 24 Stunden später teils deutliche Erholungen. Dabei bewegt sich Bitcoin eher seitwärts, während Ethereum schneller zu alter Größe zurückzukommen scheint. Schreck für Kryptoinvestoren - am Samstag war Ether, der größte Altcoin, im Gefolge des gesamten Markts innerhalb kürzester Zeit um fast 700 US-Dollar gefallen. Statt um 4.200 notierte der Coin nur noch um 3.500 Dollar. Lange hielt diese Depression indes nicht. Ethereum (fast) zurück bei alter Stärke Schon am Sonntag konnte der Ether das Niveau von vor dem Absturz zurückerobern und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...