Der Stuttgarter Autobauer plant am 10. Dezember den Börsengang seiner LKW-Sparte und dem Namen Daimler-Trucks. Zukünftig wird es also zwei Aktien mit dem Namen des Konzerns im Namen geben. Diese Aufteilung in zwei unterschiedliche Sparten war schon lange angekündigt und von vielen Experten begrüßt worden. Schließlich hatten beide Unternehmensbereiche schon in der Vergangenheit kaum noch gemeinsame Schnittmengen.

An der Börse wurde diese Aufspaltung mit viel Vorschusslorbeeren aufgenommen. Bevor die Omikron-Variante aufgetaucht war, konnte die Aktie erstmals seit Jahren wieder die Marke von 90 Euro überbieten. Zwar war dieser Ausflug nur von kurzer Dauer, weil das Virus der Aktie einen Strich durch ...

