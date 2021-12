Grundlastfähiger Strom in den angedachten Ausmassen der Politik für Multi-Millionen von Elektroautos, Bussen und LKW's gibt es mit Sonne und Wind schlichtweg nicht. Die Kernkraft feiert ein Comeback.

Uran-Superzyklus 2022

Lithium-Aktien waren in diesem Börsenjahr 2021 heiß begehrt. Im nächsten Jahr soll das gleiche mit Uran geschehen. Viele Experten sind sich da ganz sicher, schließlich erlebt die Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel mit der steigenden Nachfrage nach Uranvorräten ihr großes Comeback. Der neue Uran-Superzyklus hat gerade erst begonnen und daher gilt es schon jetzt sich rechtzeitig zu positionieren.

Als führendes rein amerikanisches Uranunternehmen investiert Uranium Energy weiter in den Aufbau der nächsten Generation von kostengünstigen und umweltfreundlichen Uranprojekten, die auf globaler Ebene zu den Besten gehören sollen. Doch damit nicht genug! Der zuletzt vermeldete Meilenstein katapultiert UEC ganz nach vorne, denn mit der Übernahme von Uranium One Americas (U1A) schafft Uranium Energy das größte Uranbergbauunternehmen Amerikas. Uranium One Americas ist eine Tochtergesellschaft von Uranium One Inc., dem viertgrößten Uranproduzenten der Welt, der zu Russlands staatlicher Atomenergiegesellschaft Rosatom gehört. Der Gesamtkaufpreis beträgt 112 Millionen US-Dollar zuzüglich 19 Millionen US-Dollar an Reklamationsgarantien und wird vollständig aus der bestehenden Bilanz von UEC finanziert, die zum 26. Oktober 2021 über 235 Millionen US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln betrug. Der Kaufpreis entspricht nur 12 % des Unternehmenswertes von Uranium Energy, doch durch die Übernahme verdoppelt man auf Anhieb die Gesamtzahl der genehmigten ISR-Projekte in den USA, die gesamten Ressourcen und die komplette Verarbeitungsinfrastruktur.

Projekt-Portfolio von U1A

Die Vermögenswerte von Uranium One Americas befinden sich in erster Linie im Powder River Basin in Wyoming, dem produktivsten In-Situ-Rückgewinnungsgebiet für Uran in der westlichen Hemisphäre. Bereits jetzt schon beschlossen ist die Schaffung eines "Hub-and-Spoke"-Betriebs in Wyoming für UEC, dessen Kernstück die U1A-Anlage in Irigaray ist, eine der größten zentralen Verarbeitungsanlagen in den Vereinigten Staaten mit einer genehmigten Kapazität von 2,5 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Des Weiteren umfasst die Akquisition die produktionsbereiten Anlagen von U1A, einschließlich des ISR-Projekts Christensen Ranch mit vier vollständig installierten Bohrlöchern und sechs weiteren genehmigten oder im Entwicklungsstadium befindlichen Satelliten-ISR-Projekten, die mit dem Reno Creek-Projekt von UEC kombiniert werden. Somit erwartet UEC erhebliche Einsparungen bei den Investitionskosten und tiefgreifende Betriebssynergien mit dem genehmigten und nahe gelegenen ISR-Projekt Reno Creek.

Fazit:

Die Gelegenheit, eine fortschrittliche Anlagenbasis dieser Qualität von einem der weltweit führenden Unternehmen im Kernenergiesektor zu erwerben, ist im Uransektor weltweit äußerst selten, ganz zu schweigen in den Vereinigten Staaten. Dies, in Kombination mit einem erheblichen Einsparpotential, führt zu langfristigen betrieblichen Synergien und Kosteneffizienzen. Mit dieser Akquisition erhöht sich das ISR-Produktionsprofil in den USA auf 6,5 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr, basierend auf der lizenzierten und installierten Kapazität der beiden "Hub-and-Spoke"-Betriebe in Wyoming und Südtexas. In Kombination mit den physischen Uranbeständen von 4,1 Millionen Pfund gelagertem Uran in den USA verfügt Uranium Energy nun über die unvergleichliche Fähigkeit, die Uranreserve der USA zuverlässig mit heimischem Uran zu versorgen und die wieder aufkommende Nachfrage amerikanischer und globaler Nuklearunternehmen zu bedienen.

Auch der Chart ist ausgebrochen:

Der Ausbruch ist erfolgt und wir sehen hier ein Kursziel von 12 USD pro Aktie in den nächsten 2-3 Jahren. Genau deshalb bin ich Aktionär des Unternehmens.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: US9168961038,189388994