Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (pta001/06.12.2021/01:00) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

06 Dezember 2021 Heracles PTC Limited (handelnd in ihrer Rolle als Treuhänderin des Achilles Trust), St Helier, Jersey ("Heracles"), und Rothesay Limited, Nassau, Bahamas ("Rothesay"), haben, mit Schreiben vom 3. Dezember 2021, eine Zahlungsforderung gegen die New Value AG aus einer Garantie ("Garantie") gestellt, die in einem Tauschvertrag vom 14. Juni 2021 ("Tauschvertrag") zwischen Heracles, Rothesay, Talenthouse GmbH, Vienna, Austria ("Bedeutende Aktionärin") und New Value AG enthalten ist. Der Tauschvertrag regelt den Erwerb von ungefähr 48.5% der Aktien der TLNT HOLDINGS SA, Luxembourg, Luxembourg.

Heracles und Rothesay verlangten im Rahmen der Garantie von der New Value AG die unverzügliche Zahlung von USD 7,000,000.00, da die Bedeutende Aktionärin angeblich ihrer Verpflichtung zur Zahlung des entsprechenden Betrages (USD 7,000,000.00) aus dem Tauschvertrag nicht nachgekommen sei. Darüber hinaus forderten Heracles and Rothesay im Rahmen der Garantie die Zahlung von USD 8,500,000.00, falls die Bedeutende Aktionärin ihrer Verpflichtung zur Zahlung des entsprechenden Betrages (USD 8,500,000.00) aus dem Tauschvertrag nicht nachkommt, sobald dieser Betrag fällig und zahlbar geworden ist.

Die Bedeutende Aktionärin hat New Value AG informiert, dass sie mit Rothesay und Heracles in Kontakt steht, um die Situation zu klären.

New Value AG evaluiert zur Zeit die Rechtslage und bestreitet bis auf Weiteres jegliche Forderungen von Rothesay und Heracles unter der Garantie.

