DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U TELECOM GmbH gewinnt neue Kunden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta007/06.12.2021/07:00) - * Auslastung der Rechenzentren weiter gestiegen * Weitere Teilnehmernetzbetreiber setzen auf 3U TELECOM * Positiver Ausblick auf 2022

Marburg, den 6. Dezember 2021 - Die 3U TELECOM GmbH, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), baut ihr Geschäft weiter erfolgreich aus und schafft solide Grundlagen für die weitere Entwicklung. Im Geschäftsbereich Data Center Services (DCS) haben insbesondere neue Kunden Kapazitäten angemietet und so die Auslastung der Rechenzentrumsflächen in Berlin und Hannover von rund 50 % im Januar 2021 auf nunmehr mehr als 80 % gesteigert.

Das Next Generation Network der 3U TELECOM zählt zu den technologisch führenden Telefonnetzen Deutschlands. Kleinere und größere Teilnehmernetzbetreiber setzen in zunehmendem Maße auf die Nutzung dieses Angebots. Die im Juni 2021 bestätigte ISO 27001-Zertfiizierung erweist sich als ein weiterer wichtiger Wettbewerbsvorteil. In den letzten 12 Monaten konnten neue Verträge mit insgesamt 14 Netz- und Diensteanbietern geschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund erwartet die 3U TELECOM GmbH, ihre positive Entwicklung auch im kommenden Geschäftsjahr weiter fortsetzen zu können.

Uwe Knoke, Geschäftsführer der 3U TELECOM GmbH und Finanzvorstand der 3U HOLDING AG, betont: "Es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie, den Kreis unserer Geschäftskunden und Partner stetig zu erweitern. So kompensieren wir tendenziell nicht nur das absehbare Auslaufen unseres Voice Retail Geschäfts mit Call-by-Call-Nummern - wir erstreben auch nachhaltig profitables Wachstum für unser B2B-Geschäft in der Telefonie, den Managed Services und in den Rechenzentren. Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem unsere neuen Initiativen in Marketing und Vertrieb erfreulich Früchte getragen haben. Zertifizierte Sicherheit und Service-Qualität sowie unbedingte Kundenorientierung sind eine gute Grundlage für weitere Fortschritte."

Über 3U TELECOM Voice, Colocation & Managed Services für den Mittelstand Die 3U TELECOM GmbH mit Sitz in Marburg ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902). Im Dezember 2007 aus der Muttergesellschaft ausgegliedert, führt sie den bereits seit 1997 bestehenden Telekommunikationsbereich des 3U Konzerns erfolgreich in einer eigenständigen Gesellschaft fort. In den Bereichen Festnetztelefonie und digitale Netzinfrastruktur (Next Generation Network) bietet 3U TELECOM Geschäftskunden ein bewährtes Portfolio zuverlässiger Premium-Telekommunikationsdienste. In den eigenen Rechenzentren in Deutschland (Berlin, Hannover und Marburg), werden Lösungen im Bereich Colocation, Private Cloud, Virtualisierung und Managed Services angeboten. Technologien und Dienstleistungen werden kundenorientiert stetig weiterentwickelt.

Aussender: 3U HOLDING AG

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie)

