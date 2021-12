DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MPC Capital: ESG Core Wohnimmobilienfonds erhöht Eigenkapitalvolumen auf über EUR 140 Mio.



06.12.2021 / 07:30

- Institutionelle Anleger investieren weiteres Eigenkapital

- Gesamtinvestitionsvolumen von rund EUR 300 Mio.

- Steigende Nachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland

Hamburg, 6. Dezember 2021 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital hat für den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland neue institutionelle Investoren gewinnen können. In einem Second Closing wurden weitere EUR 66 Mio. für den offenen Spezial-AIF (Alternative Investment Fund) eingeworben.

Damit erhöht sich die Eigenkapitalbasis des auf nachhaltige Wohnprojekte ausgerichteten Fonds auf über EUR 140 Mio. Das Gesamtvolumen soll auf dieser Basis später ca. EUR 300 Mio. umfassen und in Immobilienprojekte investiert werden, die einem umfassenden Katalog an Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland wurde im Dezember 2020 zusammen mit Universal-Investment als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegt.

Dr. Ludwig Vogel, Managing Director Real Estate bei MPC Capital: "Wir freuen uns sehr über das große Interesse institutioneller Investoren an unserem Fonds. Es zeigt, dass wir mit unserem Konzept den Zahn der Zeit getroffen haben. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist ungebrochen hoch und wird vor dem Hintergrund der Unterversorgung mit Wohnraum bei sinkender Haushaltsgröße weiterhin hoch sein. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Fokus auf besonders nachhaltige Immobilien in diesem Bereich einen guten Mehrwert für unsere Investoren bieten können."



Auswahl der Assets anhand von ESG Scoring Model

Zentrales Investitionskriterium des Fonds ist der Aufbau eines nachhaltigen Wohnimmobilienportfolios. Mit Hilfe eines eigens für diesen Fonds entwickelten Scoring-Modells werden Zielobjekte ermittelt, die einer Reihe von quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

So müssen die für einen Ankauf in Frage kommenden Standorte und Objekte speziellen Anforderungen genügen, die sich an energetischen, sozialen und unternehmensethischen Aspekten bemessen. Hierzu zählen zum Beispiel die Übererfüllung von Energiestandards, die Einbindung von Mobilitätskonzepten oder der Anteil an gefördertem und barriere-reduziertem Wohnraum. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Energiestandards kommen im Wesentlichen Neubauten in Frage.

Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland gehört zu den ersten Finanzprodukten in der Asset Klasse Immobilien in Deutschland, der als Finanzprodukt nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zugelassen ist. Die im März 2021 in Kraft getretene EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) soll im europäischen Markt für Finanzprodukte zu mehr Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen führen. Als sogenannte Artikel-8-Produkte werden solche Fonds zertifiziert, die u.a. ökologische und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung (ESG) berücksichtigen.



Portfolio besteht bislang aus drei Objekten

Aktuell ist der Fonds in drei Objekte in den Metropolregionen Hamburg und Frankfurt sowie in Münster investiert. Die Pipeline umfasst Objekte ab einem Investitionsvolumen von EUR 10 Mio., die sich entweder in Metropolregionen oder in Mittel- und Großstädten ab 100.000 Einwohnern mit positiver Bevölkerungsentwicklungsprognose befinden. Der Energiestandard muss mindestens KfW 55 erreichen.

