Pardubice, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -EcoFlow (https://eu.ecoflow.com/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=christmas_sales), ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen, hat am 6. Dezember seinen Weihnachtsverkauf eröffnet und bietet seinen Kunden Rabatte auf eine Reihe von Produkten an. Egal, ob Sie die Energieversorgung Ihrer Familie im Falle eines Stromausfalls im Winter sicherstellen möchten oder ob Sie einfach nur auf der Suche nach einer originellen und gleichfalls funktionalen Geschenkidee sind, bei den tragbaren Geräten der River-Serie oder bei den leistungsstarken Delta-Geräten sowie Solarmodulen werden Sie fündig.Ecoflow bietet während dieses saisonalen Aktionszeitraums beim Einkauf auf der Ecoflow-Webseite einen Preisvorteil von bis zu 12%So ist im Aktionszeitraum beispielsweise die tragbare Power Station DELTA (https://eu.ecoflow.com/products/ecoflow-delta-portable-power-station?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=christmas_sales) gegenüber dem regulären Verkaufspreis von 1.399 EUR jetzt um 11 % auf 1.249 EUR reduziert. EcoFlow DELTA ist ein batteriebetriebener Generator mit einer Kapazität von 1,2 KWh, der bis zu 11 Geräte gleichzeitig über AC-, DC- oder USB-Anschlüsse mit Strom versorgen kann.Die tragbare Power Station RIVER Max (https://eu.ecoflow.com/products/river-max-portable-power-station?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=christmas_sales), die zuvor 649 EUR kostete, ist während des Weihnachtsverkaufs für 599 EUR erhältlich. Mit der patentierten X-Stream-Technologie von EcoFlow ermöglicht der intelligente Wechselrichter ein schnelles Aufladen in weniger als 1 Stunde von 0 % auf 80 %. Darüber hinaus verfügt RIVER Max über ein modulares Design, das einen flexiblen Einsatz der Batterien ermöglicht. Die Zusatzbatterie ist abnehmbar und bietet durch das Entfernen dieser - von 576 Wh auf 288 Wh - mehr Tragbarkeit im Freien.Die unverbindliche Preisempfehlung für die tragbare Power Station RIVER Pro (https://eu.ecoflow.com/products/ecoflow-river-pro-portable-power-station?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=christmas_sales) beträgt während der Weihnachtspromotion 699,- EUR gegenüber dem regulären Verkaufspreis von 749,- EUR. RIVER Pro versorgt Geräte mit einer Leistung von bis zu 1800 W mit dem X-Boost-Modus und unterstützt 80 % der Küchengeräte und Heimwerkerwerkzeuge.Zusätzlich ist das 110 W-Solarmodul (https://eu.ecoflow.com/products/110w-solar-panel?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=christmas_sales), welches ursprünglich 339 EUR kostet, auf 299 EUR reduziert. Das aus effizienten monokristallinen Siliziumzellen und wasserfestem Material bestehende Solarpanel, lädt tragbare Stromstationen auf und hält Geräte unter verschiedenen Bedingungen in Betrieb."Die starke Unterstützung unserer Kunden hat es uns ermöglicht, unsere europäische Präsenz schnell zu erweitern. Wir bleiben unserer Mission treu, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden", sagte Jenny Zhang, Global Marketing Head bei EcoFlow.EcoFlow wurde 2017 von einer Gruppe von Drohnen-Ingenieuren gegründet, die das Ziel verfolgten, die Leichtigkeit und Langlebigkeit von Drohnenbatterien für leistungsstarke Energiespeicherprodukte zu nutzen. Heute stellt EcoFlow als Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien branchenführende tragbare Stromstationen und umweltfreundliches Zubehör wie Solarmodule und intelligente Generatoren her. Die Produkte von EcoFlow sind inzwischen in 35 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt von einem Netz von über 300 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen finden Sie auf der EcoFlow Website (https://eu.ecoflow.com/pages/ecoflow-portable-power-station-dealer?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=christmas_sales).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697837/EU_EN.jpgPressekontakt:EcoFlow Greater Europe PRdonna.ding@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157449/5091279