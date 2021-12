NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Hertz Global mit "Overweight" und einem Kursziel von 30 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Autovermieter erzielten derzeit dank viel Rückenwinds für die Branche und aus der Konjunktur Rekordgewinne, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Rückenwind - unter anderem durch die starke Preisentwicklung für Gebrauchtwagen und den Nachfrageüberhang - sollte in den kommenden zwölf bis 18 Monaten auch nur allmählich nachlassen. Die Gewinne von Hertz Global sollten zudem von etlichen Unternehmensinitiativen wie etwa neuen Partnerschaften profitieren, und die Aktie von Konkurrent Avis Budget sei deutlich höher bewertet./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 00:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 00:29 / EST