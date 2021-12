DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IPO/BESTSECRET - Der in der Pandemie stark gewachsene Online-Modehändler Bestsecret plant Informationen aus Finanzkreisen zufolge einen Börsengang im Sommer nächsten Jahres. Bestsecret könnte dabei mit deutlich mehr als 3 Milliarden Euro bewertet werden. Mehrheitseigentümer Permira wolle einen Teil seiner 80 Prozent verkaufen an der Plattform für vergünstigte Kleidung von Marken wie Dior, Ralph Lauren, Escada, Armani, aber auch Puma, Levi's und Superdry. (Handelsblatt)

FUSIONSBERATUNG - Die amerikanische Investmentbank Houlihan Lokey greift mit der Übernahme des heimischen Konkurrenten GCA Altium den Markt für Fusionsberatung in Europa und speziell auch in Deutschland an. Zusammengenommen sehen sich die Partner als Beratungshaus mit den meisten Transaktionen in Deutschland und als führend in ihrer Personalstärke. Das sagten Houlihan Lokeys globaler Ko-Leiter Scott Adelson und der von GCA Altium kommende Ko-Leiter des europäischen Technologie-Teams, Sascha Pfeiffer. (FAZ)

IMMOFINANZ - In der von wechselseitigen Beteiligungen geprägten österreichischen Immobilienbranche könnte eine Bereinigung anstehen. Die vom tschechischen Milliardär Radovan Vitek kontrollierte CPI Property Group will ein milliardenschweres Kaufangebot für die börsennotierte Immofinanz vorzulegen. CPI wird von Radovan Vitek kontrolliert, dessen Vermögen auf knapp 5 Milliarden Dollar geschätzt wird. Bei Immofinanz ist bisher dessen Sohn Radovan Patrick Vitek als Investor aufgetreten. (FAZ)

FLIXMOBILITY - Flixmobility-Chef André Schwämmlein warnt davor, dass die Züge seines Unternehmens wegen der Corona-Pandemie erneut stillstehen könnten. Ob Flixtrain auch 2022 mit dem vollen Angebot unterwegs sei, "hängt auch von den Trassenpreisen ab", sagte Schwämmlein dem Fachdienst Tagesspiegel Background. Der Bund hat diese Benutzungsgebühren für das Schienennetz im Fernverkehr derzeit um 98 Prozent gesenkt, um die Bahnunternehmen während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Ab Januar 2022 sollen die Trassenpreise allerdings wieder steigen und in einem zweiten Schritt im Juni 2022 noch einmal. (Tagesspiegel Background)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2021 01:28 ET (06:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.