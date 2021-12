Scout24 will mit Dienstleistungen über das reine Anzeigengeschäft hinaus in den kommenden Jahren weiter wachsen. Die auf dem Kapitalmarkttag in der letzten Woche präsentierten mittelfristigen Planungen kam in einer ersten Reaktion zwar nicht wirklich gut an. Doch ein zweiter Blick sollte sich lohnen.Im Tagesgeschäft setzt der Konzern dazu künftig auf verbesserte Vermarktungsmöglichkeiten für Makler, die Erweiterung des Geschäfts mit der Vermittlung von Baufinanzierungen oder die beschleunigte Einführung ...

