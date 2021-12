Dem britischen Premier Winston Churchill wird mit Blick auf die Teilung Deutschlands das Bonmot zugeschrieben, er liebe das Land so sehr, er wolle gerne mehrere davon haben. Börsianer sehen es nicht so sarkastisch, wenn sich dieser Tage die Daimler AG in ein Pkw- und ein unabhängiges Lkw-Geschäft aufteilt. Rechtlich vollzogen wird der Schritt am Donnerstag (9.12.) mit der Eintragung ins Handelsregister, einen Tag später hat der DAX für einen Tag 41 Mitglieder, ehe Daimler Truck zumindest bis zur nächsten Indexentscheidung im März 2022 den Leitindex verlassen muss. Wer zum Stichtag nächste Woche Daimler-Papiere im Depot hat, bekommt für je zwei Anteilsscheine automatisch eine Daimler ...

