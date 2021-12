DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Finnland pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Unabhängigkeitsfeiertags.

TAGESTHEMA I

Die SPD hat dem Koalitionsvertrag mit den Grünen und der FDP mit einer überwältigenden Mehrheit zugestimmt. Auf ihrem Sonderparteitag votierten 98,8 Prozent der SPD-Delegierten für das Regelwerk, in dem die Ampel-Parteien ihr Regierungsprogramm für die kommenden vier Jahre skizzieren. Die Delegierten des FDP-Sonderparteitags haben dem Koalitionsvertrag mit 92,2 Prozent zugestimmt. Das Votum der Grünen soll am Montag vorliegen, dann endet ihre Mitgliederbefragung. Unterdessen will die SPD im Verlauf des Vormittags mitteilen, wer die ihr zustehenden Ministerposten besetzen soll.

TAGESTHEMA II

Zooplus fallen wegen zu geringer Streubesitz-Marktkapitaliserung ausdem MDAX und der DAX-Familie hetaus. Im MDAX werden sie durch Deutsche Wohnen ersetzt. Nachfolgend weitere Änderungen, die der Indexbetreiber Qontigo am späten Feritag mitteilte und die zum Montag, 20. Dezemver wirksamn werden.

+ MDAX NEUAUFNAHME - Deutsche Wohnen HERAUSNAHME - Zooplus + TecDAX NEUAUFNAHME - Nagarro HERAUSNAHME - Pfeiffer Vacuum + SDAX NEUAUFNAHME - Vitesco - Heidelberger Druckmaschinen - GFT Technologies + SDAX HERAUSNAHME - Home24 - Hensoldt - Westwing

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DE/Aurubis AG, Capital Market Day, Hamburg

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.260,00 +0,7% E-Mini-Future S&P-500 4.559,50 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 15.742,50 +0,2% Nikkei-225 27.927,37 -0,4% Schanghai-Composite 3.604,64 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 172,77 -28 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.169,98 -0,6% DAX-Future 15.157,00 -1,2% XDAX 15.161,68 -1,2% MDAX 33.711,12 -0,2% TecDAX 3.759,02 -0,4% EuroStoxx50 4.080,15 -0,7% Stoxx50 3.613,81 -0,3% Dow-Jones 34.580,08 -0,2% S&P-500-Index 4.538,43 -0,8% Nasdaq-Comp. 15.085,47 -1,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,05 +33

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorsichtig, aber tendenziell freundlich, werden Europas Aktienmärkte beim Start in die neue Handelswoche erwartet. Die Sorgen um die Omikron-Variante des Corona-Virus gehen zurück, die verstärkte Entschlossenheit der Politik in Deutschland zur Forcierung der Impfquote kommt gut an. Für Vorsicht sorgen weiter die sehr gemischt ausgefallenen US-Konjunkturdaten vom Freitag. Bei den Konjunkturdaten am Montag wird in Deutschland ein Blick auf den deutschen Auftragseingang im Oktober und den Sentix-Konjunkturindex im Dezember geworfen.

Rückblick: Leichter - Die unklare Pandemielage mit der neu aufgetauchten Omikron-Variante sorgte für Zurückhaltung. Mit Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten für November, die beim Stellenaufbau weit unter den Erwartungen geblieben waren, die aber eine stärker als erwartet gesunkene Arbeitslosenquote zeigten, dominierte die Meinung, dass die US-Notenbank an ihrem eingeschlagenen Kurs der geldpolitischen Straffung festhalten dürfte. Delivery Hero (-4,6%), Just Eat Takeaway (-4,3%) und Deliveroo (-8%) litten unter einem Bericht, wonach selbständige Fahrer im Zuge einer möglichen neuen EU-Rechtsverordnung als Angestellte eingestuft werden könnten. Dadurch würden die Kosten signifikant steigen. Dassault Aviation (+6,5%) profitierten von einem abgeschlossenen Vertrag über die Lieferung von 80 Rafale F4-Kampfjets an die Vereinigten Arabischen Emirate.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Bei Allianz (+0,6%) kam gut an, dass der Versicherer die Dividende mindestens um 5 Prozent anheben und den Gewinn durchschnittlich jährlich um 5 bis 7 Prozent steigern will. Aurubis sprangen um 7,5 Prozent, befeuert von einer deutlichen Anhebung der Dividende. Software AG (+9,5%) wurden von einem Bloomberg-Artikelnach oben getrieben, wonach die Finanzinvestoren CVC Capital Partners, Silver Lake Management und Thoma Bravo Interesse an einer Übernahme bekundet haben sollen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die bekannt gegebenen Indexveränderungen in MDAX, TecDAX und SDAX per 20. Dezembner riefen bei den betroffenen Aktien keine Kursreaktionen hervor.

USA - AKTIEN

Schwach - Im Fokus stand der US-Arbeitsmarktbericht für November, der beim Stellenzuwachs klar unter der Prognose geblieben war. Allerdings sank die Arbeitslosenquote stärker als erwartet und die Beschäftigungsquote stieg. Die Fed werde den Anstieg der Erwerbstätigkeit wahrscheinlich als einen "Gewinn" im Hinblick auf ihr Ziel der maximalen Beschäftigung ansehen, so Mark Heppenstall, Chief Investment Officer bei Penn Mutual Asset Management. Insofern änderten die Daten nichts an der Erwartung, dass die Fed die eingeleitete Straffung der Geldpolitik fortsetzen dürfte. Daneben prägte weiter die Sorge vor negativen Auswirkungen der neuen Corona-Virusvariante Omikron auf die globale Wirtschaft das Geschehen. Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi brachen um 22,2 Prozent. Das Unternehmen hat nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt und wird auf Druck Pekings an die Börse Hongkong wechseln. Docusign brachen um 42,2 Prozent ein. Das im Bereich E-Signatur-Software tätige Unternehmen hatte mit Zahlen und Ausblick massiv enttäuscht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,60 -2,3 0,62 47,8 5 Jahre 1,14 -6,1 1,21 78,4 7 Jahre 1,31 -7,5 1,39 66,2 10 Jahre 1,36 -8,0 1,45 44,8 30 Jahre 1,69 -7,0 1,76 4,6

Die Renditen fielen nach den klar enttäuschenden US-Arbeitsmarkdaten stark zurück und erreichten Mehrmonatstiefs. Anders als am Aktienmarkt wurde hier gespielt, dass der eingeleitete Straffungskurs der Notenbank dadurch beeinträchtigt werden könnte. Daneben habe die Sorge um die Omikron-Unwägbarkeiten die Anleger in den sicheren Hafen der Anleihen getrieben, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr,17:30 % YTD EUR/USD 1,1284 -0,2% 1,1310 1,1295 -7,6% EUR/JPY 127,55 -0,1% 127,67 127,72 +1,2% EUR/CHF 1,0389 +0,0% 1,0889 1,0381 -3,9% EUR/GBP 0,8527 -0,1% 0,8538 0,8541 -4,5% USD/JPY 113,03 +0,1% 112,90 113,07 +9,4% GBP/USD 1,3232 -0,1% 1,3246 1,3226 -3,2% USD/CNH 6,3736 -0,0% 6,3753 6,3759 -2,0% Bitcoin BTC/USD 48.687,34 -1,2% 49.278,95 55.415,42 +67,6%

Der Dollar kam nach dem Arbeitsmarktbericht kurzzeitig unter Druck, holte die Abgaben aber schnell wieder auf. Die rasche Erholung zeigte für einige Akteure, dass der Devisenmarkt mehr auf den Rückgang der Arbeitslosenquote und den Anstieg der Erwerbstätigkeit geschaut habe und nicht so sehr auf den schwachen Stellenaufbau, sagte Ima Sammani, Devisenanalystin bei Monex Europe.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,96 66,26 +2,6% 1,70 +43,1% Brent/ICE 71,54 69,88 +2,4% 1,66 +38,9%

Die Ölpreise (-0,3%) gaben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab, nachdem sie zuletzt angesichts der Sorgen um die Weltwirtschaft wegen dem neuen Corona-Virus deutlich gefallen waren. Die Opec+ hatte den Markt am Vortag zwar überrascht mit dem Festhalten an ihrer Förderausweitung um 400.000 Barrel pro Tag. Allerdings hat sich das Kartell auch die Option offen gehalten, kurzfristig die Fördermenge anzupassen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.783,85 1.783,30 +0,0% +0,55 -6,0% Silber (Spot) 22,49 22,55 -0,3% -0,07 -14,8% Platin (Spot) 940,98 937,80 +0,3% +3,18 -12,1% Kupfer-Future 4,31 4,27 +0,9% +0,04 +22,2%

Der Goldpreis (+0,8%) legte nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht zu, weil er als sicherer Hafen Zulauf erhielt und vor allem, weil am Anleihenmarkt die Renditen stark nachgaben, was das Gold als Anlage relativ an Attraktivität gewinnen ließ. Teilnehmer sprachen aber auch von einer Erholung, nachdem am Vortag der tiefste Stand seit mehr als sieben Wochen markiert worden war.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen auf 441,9, nach am Sonntag 439,2 und am Montag vergangener Woche 452,4. Binnen 24 Stunden wurden 27.836 (Vorwoche: 29.364) Neuinfektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Deutschland stieg um 81 (73) auf 103.121.

- Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) hat sich für Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte in der Zeit nach Weihnachten ausgesprochen.

- Drei von vier Deutschen begrüßen einer Umfrage zufolge die kürzlich beschlossenen bundesweiten Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte.

