Alibaba verliert eine Spitzenmanagerin. Die Alibaba-Aktien rauschen derweil weiter in die Tiefe. Evergrande steht immer noch auf der Kippe. Die Regierung muss erneut eingreifen, damit die Gläubiger bedient werden. Daimler Truck kommt am Freitag. Der Spin-off aus dem Daimler Konzern wird gleich zum Start eines der größten deutschen börsennotierten Unternehmen.Asien startet uneinheitlich in die Woche. Vor allem der Nikkei 225 Index und der Hang Seng Index erleiden während der Sitzung deutliche Verluste. Die Futures sind vor Eröffnung der ...

