Die Analysten von JPMorgan haben die Aktien der Deutschen Bank von "HALTEN" auf "KAUFEN" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 15,00 Euro angehoben. Die Experten nahmen die Papiere in einer heute veröffentlichten Studie zudem in das Favoritenportfolio der europäischen Bankenbranche auf. Der Konzern habe die 2019 vorgestellte Umbaustrategie unter dem aktuellen Management konsequent umgesetzt. Die Erträge stabilisierten sich und, was noch wichtiger sei, der Kostenplan trage Früchte. Die Banker ...

