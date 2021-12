Frankfurt (ots) -Spenden zu Weihnachten hat Tradition in Deutschland. Doch wie ist es im zweiten Pandemie-Jahr um die Spendenbereitschaft der Deutschen bestellt und welches Thema liegt den Menschen besonders am Herzen? Der Rabobank Food Navigator hat nachgefragt.Vorweihnachtszeit ist Spendenzeit, von daher überrascht es nicht, dass in Deutschland im Dezember deutlich mehr gespendet wird als sonst im Jahr, unvorhersehbare Ereignisse wie etwa die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgenommen. Auch zum diesjährigen Weihnachtsfest haben die Spendenaufrufe in der Öffentlichkeit längst wieder Fahrt aufgenommen.Doch wie steht es in der zweiten Corona-Weihnachtssaison um die Spendenbereitschaft der Deutschen? Knapp die Hälfte der Befragten (41,8 Prozent) plant, für einen guten Zweck zu spenden. Ein vergleichbar großer Anteil (44,3 Prozent) möchte jedoch nicht spenden, 13,9 Prozent haben sich noch nicht entschieden.Senioren besonders spendenbereitVor allem in der älteren Generation ist die Spendenbereitschaft hoch: 55,6 Prozent der Befragten ab 65 Jahren wollen spenden oder haben dies schon getan. Bei den Befragten zwischen 50 und 64 Jahren sind es immerhin noch 42,4 Prozent - bei den 18- bis 29-Jährigen spendet nur rund jeder Fünfte. Gleichzeitig ist in dieser Altersgruppe der Anteil der Unentschiedenen mit 27,4 Prozent doppelt so hoch wie im Durchschnitt - die Jüngeren entscheiden also erst kurz vor dem Fest, ob sie spenden möchten.Kinderhilfsorganisationen und Tierschutzverbände am beliebtestenDoch wofür spenden die Deutschen eigentlich am häufigsten? Auf dem ersten Platz liegt die Kinderhilfe - 12,3 Prozent denken bei ihrer Spende zuerst an die Kinder. Danach folgen Spenden für den Tierschutz (9,3 Prozent), die Bekämpfung von Hunger (8,8 Prozent) oder andere Zwecke (9,2 Prozent). Am wenigsten würde der Obdachlosenhilfe (3,2 Prozent) zugutekommen.Betrachtet man die einzelnen Generationen, würden bei den Befragten ab 65 Jahren 15,5 Prozent am liebsten für die Kinderhilfe spenden. Dahinter folgen Spenden für die Bekämpfung von Hunger (11,1 Prozent) sowie für andere Zwecke (10,7 Prozent). Die Jungen dagegen setzen sich überproportional für den Umweltschutz ein: 15,9 Prozent der 18- bis 29-Jährigen würden am ehesten dafür spenden, deutlich mehr als jede andere Altersgruppe. Auch bei regionalen Projekten und Vereinen liegen sie mit 13,7 Prozent an der Spitze. Den 50- bis 59-Jährigen dagegen liegt der Tierschutz (12,3 Prozent) am ehesten am Herzen (18- bis 29-Jährige: 1,6 Prozent).Familien spenden vor allem für KinderKeine Überraschung dürfte sein, dass bei Haushalten mit Kindern die Spende zum größten Teil an die Kinderhilfe fließt (19,0 Prozent), gefolgt von der weltweiten Hungerbekämpfung (11,6 Prozent). Am wenigsten bekommt hier mit 2,6 Prozent die Obdachlosenhilfe. Auch bei den kinderlosen Spendenwilligen steht die Kinderhilfe mit 11,4 Prozent an der Spitze, gefolgt von anderen Zwecken (10,0 Prozent) und dem Tierschutz (9,5 Prozent).Glaube hat positiven Einfluss auf die SpendenbereitschaftAuch der Glaube beeinflusst das Spendenverhalten der Deutschen: Evangelische (51,8 Prozent) und katholische (48,4 Prozent) Befragte spenden im Schnitt deutlich häufiger als Konfessionslose (35,5 Prozent) und Angehörige anderer Religionen (37,6 Prozent). Dabei gehen die Spenden nicht in erster Linie an kirchliche Organisationen. Vielmehr liegen bei den Katholiken die Bekämpfung von Hunger und die Kinderhilfe mit je 14,2 Prozent gleichauf, gefolgt von regionalen Projekten und Vereinen (9,8 Prozent). Kirchliche Organisationen folgen mit 7,6 Prozent erst auf Platz 5. Bei den Protestanten liegt die Kinderhilfe mit 15,4 Prozent etwas vor der Bekämpfung von Hunger (11,2 Prozent) und kirchliche Organisationen liegen mit 5,9 Prozent auf Platz 6. Angehörige anderer Konfessionen wiederum spenden am ehesten für die kirchliche Wohltätigkeit (16,8 Prozent).Grünen-Wähler am großzügigstenSpannend sind auch die Zusammenhänge zwischen Spendenbereitschaft und Wahlverhalten: Mit fast zwei Dritteln spendenbereiter Befragter (59,0 Prozent) führen die Grünen-Wähler die Liste an, gefolgt von Befragten, die die SPD (49,2 Prozent) oder die Union wählen (48,4 Prozent). Unter den FDP- und Linken-Wählern spendet jeweils rund ein Drittel (35,9 bzw. 33,7 Prozent). Das Schlusslicht bilden mit deutlichem Abstand die Befragten, die die AfD wählen: Von ihnen planen nur 18,1 Prozent, zu Weihnachten etwas zu spenden.Menschen im Westen spenden etwas mehr als im OstenDie Spendenbereitschaft in Westdeutschland ist etwas höher als im Osten: Hier möchten 62,1 Prozent der Befragten an eine Organisation ihrer Wahl spenden. Bundesländer-Spitzenreiter beim Thema Spenden sind Bremen (71,1 Prozent), Hamburg (68,6 Prozent) und Schleswig-Holstein (65,4 Prozent). Im Osten entscheidet sich knapp die Hälfte (47,6 Prozent) fürs Spenden, am ehesten in Thüringen (45,3 Prozent), Brandenburg (43,8 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (40,9 Prozent).Für die Erhebung der Daten kooperiert die Rabobank mit Civey, einem der führenden Unternehmen für digitale Markt- und Meinungsdaten in Deutschland. Die Umfrage zum Thema Weihnachtsspenden ist repräsentativ und wurde online durchgeführt. Dafür wurden am 16. und 17. November mehr als 2.900 TeilnehmerInnen befragt. Die Stichprobengröße liegt bei über 2.500 Personen.Die Details der Civey-Studienergebnisse schicken wir auf Anfrage gerne zu. Einfach eine E-Mail an rabobank@fischerappelt.de senden. Die Ergebnisse sind unter der Quellenangabe "Civey/Rabobank" frei zur Veröffentlichung.Banking for FoodDie genossenschaftliche Rabobank investiert gemäß ihrem Leitgedanken "Banking for Food" in zukunftsweisende Projekte, die Lösungen für die globale Herausforderung der Ernährungssicherheit bieten. Zu den tragenden Säulen dieser Aktivitäten gehört neben dem Zugang zu Wissen und einem internationalen Netzwerk die Unterstützung mit finanziellen Mitteln. Jährlich fließen seitens der Rabobank dafür weltweit mehr als 65 Milliarden Euro in Unternehmen im Agrar- und Lebensmittelsektor.Der Rabobank Food NavigatorDer Rabobank Food Navigator gewährt tiefe Einblicke in das Bewusstsein der Deutschen zum Thema Lebensmittel. Damit liefert die Rabobank gemäß ihrem Leitbild "Growing a better world together" neue Impulse im Umgang mit Ressourcen und zu Fragen der Agrarwirtschaft sowie der Lebensmittelproduktion und -sicherheit. Per interaktiver Deutschlandkarte (https://www.rabobank.de/de/food-navigator) liefert die Rabobank Insights, wie deutsche Verbraucher aktuelle Themen rund um verantwortungsvolle Lebensmittelproduktion, effiziente und effektive Lieferketten und bewussten Konsum bewerten. Die Daten werden regelmäßig von Civey erhoben, einem der führenden Unternehmen für digitale Markt- und Meinungsdaten in Deutschland.Pressekontakt:Rabobank PresseserviceLaura Maria KämzfischerAppelt, relations GmbHrabobank@fischerappelt.deOriginal-Content von: Rabobank Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61026/5091310