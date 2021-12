Nach zwei schwachen Wochen mit kräftigen Kursschwankungen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Montag ein positiver Wochenstart ab. Der DAX -0,61% wurde am Montagmorgen zeitweise rund 0,8 Prozent fester bei 15.283 Punkten gesehen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,75% wird 0,8 Prozent höher erwartet.Im Zuge der vierten Corona-Welle und zuletzt verstärkt durch die Omikron-Variante war der ...

