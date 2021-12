DGAP-News: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Fonds

Erneute Auszeichnung mit dem FNG-Siegel: SQUAD Green Balance



06.12.2021 / 09:25

Die Augsburger Investment-Boutique SQUAD-Fonds freut sich über die erneute Auszeichnung ihres Nachhaltigkeitsfonds SQUAD Green Balance (WKN: 564968) mit dem FNG-Siegel für das Jahr 2022. Der SQUAD Green Balance erhält bereits zum zweiten Mal, seit Übernahme der Fondsberatung im April 2020, die begehrte FNG-Siegel-Auszeichnung mit einem Stern, welches als Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen gilt und in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

Das Siegel wurde am 26.11.2021 nach einem aufwändigen Prüfungsprozess vergeben. Der Fonds hat insgesamt einen von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erreicht. In den einzelnen Teilbewertungen hat der SQUAD Green Balance jeweils einen Punkt für den Portfolio-Fokus "Auswahlstrategie", sowie für die "KPIs" erhalten. Außerdem wurden zwei Punkte in den Bereichen "Institutionelle Glaubwürdigkeit", sowie drei Punkte in der Rubrik "Produktstandards" erreicht. Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals (SDGs) werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Das Portfolio des Fonds umfasst aktuell ca. 30 Unternehmen, welche Produkte und Dienstleistungen für ein besseres Leben anbieten. Das Ergebnis ist ein ausgewogenes Portfolio, das alle neun Investmentthemen des SQUAD Green Balance, wie beispielsweise Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit oder Kreislaufwirtschaft abdeckt und dem Investor dadurch eine breite Streuung bietet. Seit Beratungsübernahme hat der Fonds eine Gesamtrendite von rund 60 % erzielt (Stand: 03.12.2021). Weitere Informationen finden Sie unter www.squad-fonds.de/fonds/squad-green-balance/ SQUAD Fonds versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für Investmentboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Wertpapieren spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb von Investmentfonds, sodass die Investmentboutiquen sich ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können, die Beratung der Fonds hinsichtlich der Umsetzung der Anlagestrategie. SQUAD Fonds ist eine Marke der Discover Capital GmbH. Die Discover Capital GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.

