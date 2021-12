VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 6. DEZEMBER 2021 - FEEL FOODS LTD. ("Feel Foods") (CSE: "FEEL") (OTC: "FLLLF") (FWB: "1ZF") hat heute mitgeteilt, dass der Berater des Unternehmens, Robert S. Rendle, grünes Licht für die Vermarktung und den Vertrieb von "Black Sheep Vegan Cheeze" und die Ausweitung des Markts für pflanzliche Produkte der Marke Be Good auf ganz Kanada erhalten hat. Begonnen wird mit der Provinz Alberta.

Rendle und die nationale Maklerfirma Tony Waters Agencies Inc. aus Vancouver (TWA) werden zusammenarbeiten, um das Unternehmen beim Ausbau seiner Präsenz in ganz Kanada zu unterstützen. Feel Foods gab den Vertragsabschluss mit TWA am 19. Oktober bekannt.

TWA (tonywatersagencies.ca) verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem kanadischen Markt für natürliche Produkte und Bio-Produkte und wird in Zusammenarbeit mit Feel Foods den Vertrieb auf nationaler Ebene ausweiten und das Unternehmen bei Großkunden im Massenmarkt wie Costco, Sobeys, Save-On-Foods, Metro, Loblaws, Thrifty Foods, Federation Co-op und vielen anderen großen Einzelhandelsketten vertreten.

David Greenway, CEO von Feel Foods, erklärt: "Mit Roberts umfassender Erfahrung in Vertrieb, Verkauf und Marketing in Alberta und der Kooperation mit TWA macht es Sinn, unsere Marktkampagne von British Columbia aus auch auf unsere Nachbarprovinz auszuweiten."

"Robert war Partner bei der in Alberta ansässigen Firma All Clean Natural, die unter seiner Leitung vom Direktvertrieb an den Verbraucher zu einem Unternehmen mit Produktvertrieb in ganz Kanada heranwuchs, das landesweit an über 1.000 Standorten vertreten ist, darunter auch bei Loblaws, Safeway, Save-On-Foods, London Drugs, Co-Op, Chevron und vielen anderen Einzelhändlern in ganz Kanada.

"Nachdem die Produkte von Feel Foods in mehr als 70 Märkten, Lebensmittelgeschäften und Restaurants in British Columbia erhältlich sind und in Alberta an nur einem Verkaufsstandort, ist die breit aufgestellte Einführung der Produktlinien Black Sheep und Be Good im Einzelhandel der Provinz Alberta eine natürliche Weiterentwicklung für die Marken des Unternehmens. Und wir legen die landesweite Expansion dabei in sichere, erfahrene Hände", ergänzt Greenway.

Rendle erweiterte sein "All Clean Natural"-Team auf über 100 Mitarbeiter, die sich um die gesamte Logistik - von der Produktbereitstellung über die Verpackung bis hin zu Marketing und Vertrieb - kümmern. All Clean Natural hat Hygiene-, Desinfektions- und Reinigungsprodukte für Haushalte und Unternehmen im Angebot.

Einem neuen Bericht von Grand View Research, Inc. zufolge wird der globale Markt für Milchalternativen bis zum Jahr 2028 voraussichtlich auf 52,58 Mrd. USD anwachsen. Von 2021 bis 2028 ist so mit einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 12,5 % zu rechnen.

"Wir möchten alle Anleger, Stakeholder und Kunden von Feel Foods dazu einladen, Black Sheep sowohl auf Instagram.com/blacksheepvegancheeze als auch auf den teilnehmenden Online-Marktplätzen zu folgen und die einzigartigen Produkte von Black Sheep zu probieren", meint Greenway.

Über Feel Foods Ltd.

FEEL ist eine Agrar- und Lebensmittelbeteiligungsgesellschaft, die sich auf innovative Produkte und Technologien in der Lebensmittelbranche konzentriert. Zu ihren 100%igen Beteiligungen zählen die Black Sheep Vegan Cheeze Company, deren 10 einzigartige vegane Milchersatzprodukte derzeit in über 30 Einzelhandelsgeschäften erhältlich sind. Das Unternehmen Be Good Plant-based Foods, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet, bietet eine Reihe von pflanzlichen Hühner-, Schweine- und Rindfleischprodukten an und beteiligt sich auch an der Forschung und Entwicklung von pflanzlichen Süßigkeiten, die im Einklang mit der ketogenen Ernährung stehen.

Kontakt:

Joel T Warawa

Corporate Communications

E-Mail: jw@feelfoodsco.com

Website: www.feelfoodsco.com

E-Mail: info@feelfoodsco.com

Instagram: Instagram.com/feelfoodsco

Telefon: 604-235-0010

Referenz für die Statistik:* https://www.prnewswire.com/news-releases/global-plant-based-food-market-report-2020-2027-rising-industry-concentration-with-growth-in-mergers-and-acquisitions-in-the-plant-based-products-space-301268737.html

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements in Bezug auf das Unternehmen widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft, einschließlich des Abschlusses der Beratungsverträge, des Abschlusses der Akquisition und der Annahme der Akquisition und ihrer Bedingungen durch die CSE. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken gehören: das unbekannte Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die Unfähigkeit von Feel Foods, die Akquisition abzuschließen, und andere Risiken, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen setzen. Feel Foods ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63020Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63020&tr=1



