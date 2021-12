Die von Materialengpässen und gestörten Lieferketten geplagte deutsche Industrie steht vor schwierigen Monaten: Ihr brachen im Oktober zum zweiten Mal binnen drei Monaten die Aufträge weg, was an der geringeren Nachfrage aus dem Ausland lag. Die Unternehmen zogen 6,9 Prozent weniger Bestellungen an Land als im Vormonat, wie das Statistische...

Den vollständigen Artikel lesen ...