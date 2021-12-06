DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
XTR.II IB.GE.CO.BD SW. 1D EUR LU0962081203 BAW/UFN
XTR.II EUR.AAA G.B SW. 1D EUR LU0975326215 BAW/UFN
XTR.II DL AS.XJA.CO.BD 1D EUR LU1409136006 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
XTR.II IB.GE.CO.BD SW. 1D EUR LU0962081203 BAW/UFN
XTR.II EUR.AAA G.B SW. 1D EUR LU0975326215 BAW/UFN
XTR.II DL AS.XJA.CO.BD 1D EUR LU1409136006 BAW/UFN
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