Die Wiener Börse ist am Montag mit deutlich höheren Kursen in den Handel gestartet. Gegen 9.15 Uhr, kurz nach Handelsbeginn, stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 3.737,54 Punkten. Auch andernorts in Europa ging es am Montag zum Handelsauftakt klar nach oben.Grund für die positive Marktstimmung zum Wochenauftakt dürften neue Berichte zur Corona-Variante Omikron sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...