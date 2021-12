Die Helikoptersparte von AIRBUS hat einen zweiten Kaufvertrag mit der saudi-arabischen Helicopter Co. über 26 Maschinen unterzeichnet. Der Auftrag umfasst zwanzig H145-Hubschrauber und sechs ACH160-Modelle. Helicopter Co hatte zuvor bereits eine Vereinbarung über den Kauf von zehn Airbus H125-Hubschraubern unterzeichnet, um den Zugang zu inländischen Tourismuszielen zu verbessern und Dienstleistungen wie Filmaufnahmen und Luftvermessung anzubieten. Nun wird die Flotte um die Hubschraubermodelle H145 und H160 erweitert. Das verleiht der Aktie neuen Auftrieb.



