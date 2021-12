DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

123fahrschule SE expandiert nach Sachsen und übernimmt größte Fahrschule in Leipzig



06.12.2021 / 10:00

06.12.2021

Köln, 6. Dezember 2021 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F; Primärmarkt Börse Düsseldorf), digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, setzt ihre bundesweite Expansion fort und ist nun auch in Sachsen mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Mit der alteingesessenen Fahrschule Udo Eisenschmidt übernimmt die 123fahrschule SE die größte Fahrausbildungsstätte in Leipzig.

Darüber hinaus bringt die Akquisition zusätzlichen Schwung in das Geschäft als Bildungsträger in der Aus- und Weiterbildung von LKW- und Busfahrern. Der Standort Leipzig gilt als bundesweiter Logistikhub mit einem hohen Bedarf an LKW-Fahrern. Daher bietet die Ausbildung von LKW-Fahrern in der Region großes Potenzial, dieses Geschäftsfeld weiter auszubauen. Auch allgemein ist der Mangel an Fahrlehrern in den östlichen Bundesländern sehr hoch. Da in den vergangenen Jahren nur wenige Bildungsgutscheine zur Ausbildung von Fahrlehrern vergeben wurden, ist das Konzept der Ausbildungskredite der 123fahrschule SE für diese Region besonders passend.

Boris Polenske, CEO der 123fahrschule SE: "Leipzig ist geostrategisch enorm spannend, da wir von hier aus sehr zielsicher die flächendeckende Expansion in die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für 2022 planen können. Die Akquisition passt perfekt in unsere Strategie durch einzelne Übernahmen neue Regionen zu erschließen und im Anschluss durch die Ausbildung von Fahrlehrern und weiteren Zukäufen die Position in der Region zu stärken."

Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath

Tel: 0221-177357-60 |?ir@123fahrschule.de |?www.123fahrschule.de?

Mehr Infos unter:?www.123fahrschule.de

