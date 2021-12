Köln (ots) -Die Suche nach dem "Perfect Match" geht ab 14.12. in die 3. Runde: 21 Single-Frauen und -Männer, darunter eine Single-Lady, die erst ab Folge 9 dazustößt, stellen sich in den 20 neuen Folgen von "Are You The One?" der Suche nach der großen Liebe aka ihrem Perfect Match. RTL+ zeigt jeweils Dienstags Doppelfolgen der von Sophia Thomalla moderierten Dating-Reality.Eine der Single-Ladys ist Monami, 23, die sich gerne erobern lässt und eher auf Jungs mit Bierbäuchen steht als auf muskulöse Typen. Joelina, 24, hingegen hofft auf einen Surfer- oder Skater-Boy, der nicht zu schmächtig ist.Kinder stehen bei einigen der Single-Ladys auf dem Plan. Finden sie bei "Are You The One?" den richtigen Partner oder Partnerin dafür? Zum Beispiel Zaira, die ihr Alter nicht verrät. Ihr Plan: in fünf Jahren möchte sie mit ihrem zweiten Kind (von insgesamt 4) schwanger sein und auf Ibiza ein Kosmetikstudio betreiben. Tagsüber mimt sie die klassische Vorstadthausfrau und abends holt sie die Peitsche raus.Der gebürtige Brasilianer William, 32, hat bereits ein Kind. Eine potenzielle Freundin käme nur dann in Frage, wenn sie auch von seiner Tochter akzeptiert wird. Tim, 21, wohnt noch bei seinen Eltern und hat kein Problem damit, mehrere Frauen zu küssen, um sein Perfect Match zu finden. Raphaela, 27, datet gern und "will keine Chance verpassen". Ihre Flirt-Erfolgsquote liegt nach eigener Aussage bei 99%! Eine Erfolgschance von sogar 100 % kann (nach eigener Aussage) Max, 23, aufweisen. Seine Strategie: bevor er sich bindet, will er eine Frau acht Wochen lang in unterschiedlichen Lebenssituationen kennenlernen. "Are You The One?" bietet da schon mal eine gute Ausgangsposition.Wer passt wirklich zu wem? Wer landet in der Matchbox und für wen geht es in den Boom Boom Room? Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie am Ende gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. Die 21 Singles im Überblick - Fotos und weitere Infos finden Sie in der Pressemappe im RTL-Mediahub.Andre, 23, Team-Manager in einem BasketballvereinAndre ist selbstbewusst und selbstverliebt, aber nicht arrogant. Er ist ein sehr freiheitsliebender Mensch, deshalb ist es ihm auch nicht so wichtig, seine Freundin täglich zu sehen. Gerne würde er Gefühle zulassen, doch das fällt ihm schwer. Richtig geliebt hat er noch nie.Antonino, 24, FitnesstrainerAntonino hat immer einen Spruch auf Lager und kommt damit gut an. Er punktet mit seiner humorvollen Art, so wickelt er meistens auch die Frauen um den Finger. Er liebt es zu jagen und will am liebsten immer alle Frauen haben. Seine Familie bedeutet ihm alles.Dana, 25, SoldatinDana ist seit Mai 2018 Single und wünscht sich einen Partner, der erwachsen und reif ist. Sobald sie Gefühle für einen Mann entwickelt, wird sie eifersüchtig und markiert ihr Revier, sodass andere Frauen ihr erst gar nicht in die Quere kommen.Dustin, 25, StudentDustin bezeichnet sich als zielstrebigen, ehrlichen und hilfsbereiten Teamplayer. Er weiß vor allem was er will. Das Wohl anderer steht für ihn immer an erster Stelle. Loyalität ist ihm am wichtigsten. In zwei Jahren würde er gerne zum ersten Mal Vater werden und er wünscht sich drei Kinder.Estelle, 22, StudentinEstelle ist nicht leicht zu überzeugen und braucht sehr lange, bis sie sich auf einen Mann einlässt. Anfangs kommt sie sehr gut an. "Ich werde immer von Männern angestarrt", sagt sie, aber sie genießt es auch.Isabelle, 28, FitnesstrainerinIsabelle treibt es gerne wild und lässt nichts anbrennen. Wenn ihr ein Typ gefällt, holt sie sich, was sie will. Isabelle würde sich niemals für einen Mann ändern und hasst es, wenn sich der Mann ihr unterordnet. Sie braucht jemanden, der ihr sagt, wo es langgeht.Jessica, 20, Kauffrau für Versicherungen und FinanzenJessica ist nicht gerne alleine und lässt sich gerne erobern: "Ich spreche keine Jungs an, aber das muss ich auch nicht, ich werde angesprochen." Mit Treue hat sie in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen gemacht, weshalb sie den Hang hat, ihren Partner zu kontrollieren.Joelina, 24, StudentinDie natürliche Blondine sehnt sich nach einem Freund. Ihre letzte Beziehung liegt bereits zwei Jahre zurück. Sie ist aufgeschlossen und sucht einen Surfer- oder Skater-Boy, der nicht zu schmächtig ist und auch mal auf den Tisch haut, wenn ihm etwas nicht passt.Jordi, 23, gelernter Hotelfachmann und MusikerDas selbstdiagnostizierte Genie verknallt sich sehr schnell. Sein Problem ist nur, dass er genauso schnell das Interesse an Frauen verliert, die zu sehr an ihm hängen. Jordi ist dominant, sehr flirty und es wäre ein absolutes Highlight, wenn er bei "Are You The One" seine Traumfrau findet.Kerstin, 23, ErzieherinKerstin ist definitiv keine Frau für eine Nacht. Es dauert Wochen, bis sie sich auf einen Mann intim einlässt. Ihr Traumpartner ist ehrlich, loyal, treu und dominant. Er sollte sportlich und vor allem abenteuerlustig und familiär sein.Leon, 21, StudentLeon achtet darauf, Frauen immer ein gutes Gefühl zu geben. Er genießt es, angesprochen zu werden und wenn eine Frau wirklich Interesse an ihm zeigt. Dennoch findet er es wichtig, dass der Mann in die Offensive geht. Er möchte drei Kinder haben und mit 26 Jahren loslegen.Marie, 24, BankberaterinMarie weiß, wie sie den Männern den Kopf verdreht. Sie ist ein Sonnenschein, der immer lacht. Sie kann es überhaupt nicht leiden, wenn sie ignoriert wird. Maries Aussehen und ihre direkte Art, gepaart mit ihrer Ehrlichkeit, machen andere Frauen schnell eifersüchtig und zickig.Marius, 26, BarkeeperMarius legt viel Wert auf sein Auftreten. Er hat ein klares Rollenverständnis und ist gerne Mann. Seine direkte und offene Art kommt gut bei Frauen an. Er ist der Beschützer, der fürsorglich und aufmerksam ist. Er braucht eine Frau, mit der er gut kommunizieren kann.Max, 23, dualer StudentMax ist der geborene Beziehungstyp. Er verbringt gerne viel Zeit mit seiner Freundin. Bevor sich Max bindet, will er eine Frau in unterschiedlichen Lebenssituationen kennenlernen. Das dauert bei ihm ca. acht Wochen, bis er alle Stationen durchlaufen hat, um sich sicher zu sein. Erfolgschance: 100 %.Mike, 22, Be- und Entlader bei einer VersandfirmaMike will sich unbedingt bei "Are You The One?" verlieben. Wenn ihn eine gutaussehende Frau anmacht, hat sie leichtes Spiel. Er macht alles für eine Frau und lässt sich sehr viel gefallen. Hat er eine Frau für sich gewonnen, macht er jedem klar, dass es seine Frau ist.Monami, 23, Hotelfachfrau und ModelMonami steht nicht gerne im Mittelpunkt. Sie leidet ab und an darunter, so ruhig zu sein: "Ich möchte schneller aus mir herauskommen." Sie lässt sich gerne erobern und mag es, wenn man ihr Komplimente macht. Sie steht bei Männern eher auf Bierbäuche als auf Muskeln.Raphaela, 27, Communication Consultant in einer AgenturRaphaela ist seit Sommer 2020 Single und sucht ein neues Abenteuer. Sie bezeichnet sich selbst als Beziehungshopperin: seit sie 20 ist, hatte sie drei Beziehungen, sie datet gern und sagt: "Ich will keine Chance verpassen und der Mann freut sich ja auch". Ihre Erfolgsquote liegt bei stolzen 99%!Tim, 21, StudentTim wohnt bei seinen Eltern und verbringt viel Zeit mit seiner Familie. Tim hat kein Problem damit, Frauen anzusprechen und hätte auch kein Problem damit, mehrere Frauen zu küssen, um sein Perfect Match zu finden.William, 32, arbeitet im Online-Marketing BereichDer gebürtige Brasilianer hat bereits eine Tochter. Eine Frau würde nur sein Herz erobern, wenn sie auch seine Tochter überzeugt und von ihr akzeptiert wird, denn sie bedeutet ihm alles. Eine temperamentvolle Frau, wie seine Mutter, ist nichts für ihn. Er mag lieber ruhige Frauen.Zaira, hat nebenbei ein Kosmetik-KleingewerbeDie gebürtige Russin legt viel Wert auf ihre Unabhängigkeit. Zaira hat Angst zu altern, deshalb verrät sie ihr Alter nicht. In fünf Jahren möchte sie mit ihrem zweiten Kind schwanger sein und auf Ibiza ein Kosmetikstudio betreiben. Ihr Familienbild ist klassisch und verrückt: Sie möchte die Standard-Vorstadthausfrau sein und dann abends die Peitsche rausholen. Insgesamt möchte sie vier Kinder.NACHRÜCKERIN ab Folge 9Desirée, 30, studierte Sozialpädagogin, momentan in der Ausbildung zur Ehepaar- und Sexualtherapeutin - arbeitet nebenbei als TreutesterinEigentlich ist Desirée ein Beziehungsmensch, sie hat nur vergessen, wie das geht. Seit zwei Jahren genießt sie nun ihre Eigenständigkeit und hat Angst, dass es ihr sogar zu gut gefällt. In ihrem Beruf als Treuetesterin tut sie alles, um vergebene Männer zum Schwitzen zu bringen.