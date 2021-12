Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine große Portion Unsicherheit bestimmte in der Berichtswoche das Handelsgeschehen, so die Experten von Union Investment.Die Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus und die Befürchtung erneuter Einschränkungen sowohl wirtschaftlicher als auch gesellschaftlicher Aktivitäten habe an den Märkten zu großen Kursausschlägen geführt. Zudem bestehe bis zum jetzigen Zeitpunkt Unklarheit über die Gefährlichkeit der neuen Virus-Variante, was dem Vertrauen der Anleger nicht gerade förderlich gewesen sei. Zudem scheine die US-Notenbank hinsichtlich ihrer restriktiveren Geldpolitik einen schnelleren Kurs einzuschlagen. In der Berichtswoche habe die Aussicht auf eine zügigere Normalisierung der US-Geldpolitik schärfere Konturen angenommen. In der Folge hätten sichere Staatsanleihen wie deutsche Bundespapiere oder US-Schatzanweisungen Kursgewinne verbucht. Die Aktienmärkte hätten in einem schwankungsreichen Handel per saldo abgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...