Vietnams Mischkonzern Vingroup will seine E-Autosparte VinFast im zweiten Halbjahr 2022 an die US-Börse bringen und dadurch mindestens drei Milliarden Dollar einzunehmen. Außerdem strebt das Unternehmen an, im kommenden Jahr dreimal so viele Elektroautos abzusetzen wie bisher geplant. Das meldet Reuters unter Berufung auf ein Statement des Konzerns. Dem Bericht zufolge hatte VinFast bereits im April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...