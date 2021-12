Es bietet sich weiterhin eine Short-Position in Trendrichtung bei den Titeln von Bayer an. Dabei bietet sich ein Short-Einstieg weiterhin im Bereich des 10er-EMA an, sollte es doch noch zu einer echten Aufwärtskorrektur kommen. Zudem bietet sich eine Short-Position in die Kursschwäche hinein bei 44,70 Euro an. Trading-Strategie: 1. Short-Position im Bereich um 46,50 Euro möglich. Stopp 47,70 Euro. ...

