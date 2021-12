Hamburg (ots) -- Weihnachten für jeden Geschmack: Bei EDEKA gibt's für alle Alles- TV-Spot zeigt's: Da kann selbst der Weihnachtsmann nicht widerstehen- Alljährliches "Must have": EDEKA Adventskalender online und mit Lindt- Neu in den Regalen: Festtagsmarke EDEKA GENUSSMOMENTEWer glaubt, die Einkäufe zum Weihnachtsfest in mehreren Läden erledigen zu müssen, kann sich entspannt zurücklehnen: Denn bei EDEKA finden zu Weihnachten alle Alles, was das Herz begehrt. Das beweist nicht nur die diesjährige Kampagne zum Fest, in der sogar der Weihnachtsmann dem vielfältigen Angebot im Markt nicht widerstehen kann. Mit rund 70 exklusiven Produkten zeigt die neue, ganzjährig verfügbare Eigenmarke EDEKA GENUSSMOMENTE dank ausgewählter Zutaten und feiner Kompositionen, wie vielfältig die Auswahl bei EDEKA ist. Und auch die je 24 Türchen, die Kund:innen bei den beliebten Lindt- und EDEKA Online-Adventskalendern öffnen können, versprechen: Hier gibt es ganz besondere Momente der Freude und des Genießens - genau so wie in den Märkten, in denen Kund:innen mit Rezeptkarten, Flyern & Co. eine schöne Bescherung im Kampagnenstil erwartet.Dass sogar der Weihnachtsmann bei EDEKA für jede:n das Richtige und auch für sich selbst den passenden Genussmoment findet, zeigt der diesjährige TV-Spot: Eigentlich wollte der im EDEKA-Markt nur die Wunschzettel seiner "Kund:innen" abarbeiten, bis ihm bei seiner Mission etwas dazwischenkommt, dem er nicht widerstehen kann... Etwas aus dem Kühlregal, um genauer zu sein. Wer ihn dabei ertappt und worüber sich der kleine Tim vermeintlich deshalb unter dem Weihnachtsbaum freuen darf? Das ist ab heute im TV zu sehen und online hier (https://www.youtube.com/watch?v=TN-tZzgvR34)abrufbar.Genussvolle Weihnachten auf allen Kanälen und hinter 24 TürchenTypisch EDEKA, wird die Kampagne natürlich auch direkt in die Märkte an den PoS als auch über Social Media mit fortlaufenden Beiträgen auf den EDEKA-Kanälen verlängert. Aufsteller, Displays, Flyer und Rezeptkarten sorgen für weihnachtliches Ambiente in den Märkten und inspirieren zum Kochen. Auf edeka.de gibt es zudem Rezeptvideos und den beliebten EDEKA Online-Adventskalender, mit dem täglich die Chance auf attraktive Gewinne auf die Kund:innen warten - als Hauptgewinn winkt hier ein Reisegutschein im Wert von 3.000 Euro. Auch den Lindt-Adventskalender gibt es wieder exklusiv bei EDEKA. Hinter dessen Türchen verbergen sich sowohl Lindt-Schokolade als auch EDEKA-Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 250 Euro. Eingelöst werden können diese in den EDEKA-Märkten, die sich in der Weihnachtszeit dank passendem Kampagnen-PoS-Material in vielfältig-genussvolles Ambiente hüllen. Den Lindt-Adventskalender begleitet ebenfalls ein Online-Gewinnspiel (abrufbar unter edeka.de/lindt), bei dem es insgesamt 10 Jahreseinkäufe im Gesamtwert von 50.000 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen zu gewinnen gibt.Eine besondere Marke für den besonderen Genuss: Vorhang auf......für die EDEKA GENUSSMOMENTE. Passend zur (Vor-)Weihnachtszeit und eingebettet in die Kampagne, launcht EDEKA die neue, exklusive Eigenmarke EDEKA GENUSSMOMENTE. Kund:innen können sich damit auf ein ganzjähriges Festtags-Sortiment mit hochwertigen und exklusiven Produkten freuen, die dank ausgewählter Zutaten und Kompositionen einzigartigen Genuss versprechen und in hochwertigem Design daher kommen; ob für jeden Tag oder den besonderen Festtag. Im Rahmen der Weihnachtskampagne werden die rund 70 Produkte - sowohl Neu- als auch Bestandsartikel - umfangreich in Szene gesetzt: Ob im TV, im Markt, auf Social Media, von Influencer:innen mit einem "Menü voller Genussmomente" oder im EDEKA-Kundenmagazin MIT LIEBE.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.600 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2020 mit über 11.100 Märkten und 402.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 61,0 Mrd. Euro. Mit 19.250 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5091440