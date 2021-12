Die EU-Taxonomie führt in der Immobilienwirtschaft zu großer Unsicherheit. Laut einer Umfrage ist den meisten Immobilienunternehmen unklar, welche Kriterien eine Immobilie erfüllen muss, um als taxonomiekonform zu gelten. Einigkeit herrscht darüber, dass der Markt künftig von Nachhaltigkeit dominiert sein wird. Die ab 2022 in Kraft tretende EU-Taxonomie wirft in der Immobilienbranche noch viele Fragezeichen auf. Wie aus dem zweiten "ESG-Snapshot" von EY Real Estate hervorgeht, besteht bei mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...