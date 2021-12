Künstliche Intelligenz gewinnt im Asset-Management immer mehr an Bedeutung. Und dies sowohl in Fonds, die mehr oder weniger selbständig von KI gemanagt werden, wie auch als Assistenzsystem für menschliche Fondsmanager. "Für die kommenden Jahre liegt der Erfolg in der optimalen Kombination der beiden Welten", sagt Dr. Sven Schmeier, Chefingenieur des DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) und Advisor des Wealthgate Globallytics Fund No.1. Im Wesentlichen werden künstliche Intelligenzen oder selbstlernende Maschinen im Bereich des Asset-Management in drei Bereichen eingesetzt: bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...