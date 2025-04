EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

Marc Möhrle erweitert Geschäftsführung der MFI Asset Management GmbH



01.04.2025 / 09:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Marc Möhrle erweitert Geschäftsführung der MFI Asset Management GmbH

Hamburg, 1. April 2025 Die MFI Asset Management GmbH (MFI), eine Tochtergesellschaft der LAIQON AG (LQAG) mit Sitz in München, stellt sich weiter für die Zukunft auf. Marc Möhrle, CFA, verstärkt künftig die Geschäftsleitung des Asset Managers, der auf die Betreuung von institutionellem Vermögen spezialisiert ist. Der ausgewiesene Portfoliomanagementexperte erweitert die Geschäftsführung um Stefan Mayerhofer, Chief Wealth Officer der LAIQON AG, sowie Claus Weber. In seiner neuen Funktion verstärkt er unter anderem die Ressorts Portfoliomanagement, Akquisition/Marketing, Nachhaltigkeit und Risikomanagement/Controlling. Mit Schreiben vom 4. März 2025 stimmte die BaFin der Bestellung von Herrn Möhrle zum Geschäftsführer der MFI zu. Herr Möhrle ist seit dem 1. August 2023 bei dem LAIQON-Konzern tätig. Er startete zunächst als Senior Portfoliomanager und war zuletzt als "Head of Equities" im Portfoliomanagement bei der MFI Asset Management GmbH tätig. Diese beiden Rollen wird er neben seiner Geschäftsführungsposition weiterhin begleiten. Vor seiner Tätigkeit bei LAIQON war er langjährig als Portfoliomanager im Multi-Asset-Bereich bei der DWS tätig und verantwortete dort im Team als Lead- und Co-Manager ein Asset under Management-Volumen von rund 4 Mrd. EUR. Er besitzt einen Master of Mathematical Finance der Universität Konstanz und ist CFA Charterholder. "Wir sind sehr froh, dass wir mit Marc Möhrle einen kompetenten und pragmatischen Experten aus unseren eigenen Reihen für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Herr Möhrle ist die richtige Führungspersönlichkeit für die weitere Zukunftsaufstellung der MFI", betont Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG. "MFI ist mit seinem Lösungsangebot und Historie eine Marke mit enormen Potenzial insbesondere im institutionellen Bereich. Besonders freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit meinen Geschäftsleitungskollegen Claus Weber und Stefan Mayerhofer sowie unserem großartigen Team, mit dem wir gemeinsam die Zukunft der MFI gestalten werden. Mit der Zielsetzung unsere Kunden noch besser zu betreuen und noch bessere Ergebnisse zu liefern", erklärt Marc Möhrle. Über die MFI Asset Management GmbH Die MFI Asset Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der LAIQON AG, verwaltet institutionelles Vermögen vorwiegend in Form von hochgradig individualisierten Spezialmandaten. Die Spezialität der Investmentboutique ist die Fokussierung auf sogenannte asymmetrische Anlagestrategien. Dabei wird ein risikooptimierter Rentenansatz, eine taktische Asset Allokation, eine quantitative Asset Allokation und ein modular kombinierter Ansatz angeboten. Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem treuhänderisch verwalteten Vermögen von rund 6,7 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025). Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über seine Plattform ein breites Portfolio an Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte als auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® und der selbst entwickelte LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.



01.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com