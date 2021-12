Kryptowährungen haben sich als eigene Anlageklasse etabliert - doch nicht alle Anleger haben Zugang dazu. Gerade institutionelle Investoren unterliegen oft noch Anlagerichtlinien, die Direktinvestments ausschließen. "Hier bieten Verbriefungen eine Chance, die Assetklasse zu nutzen", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Fair Alpha Coop S.A. aus Luxemburg. Dabei geht es nicht nur darum, an den Ertragspotenzialen teilzuhaben. "Natürlich sind die Kurssteigerungen bei Kryptowährungen gerade in Zeiten von Niedrig- oder Negativzinsen attraktiv", so Knoblach. "Doch mehr als um die möglichen Erträge geht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...