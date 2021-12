Der Pharmakonzern Merck hat sich in der jüngsten Schwächephase am Aktienmarkt überdurchschnittlich gut gehalten. Bis zum Allzeithoch fehlen gerade einmal rund fünf Prozent. Die Analysten von Exane BNP sehen in der Aktie deutliches Potenzial und stufen sie mit "Outperform" ein. Risikobereite Anleger greifen zu einem Faktor-Zertifikat (Video).

Den vollständigen Artikel lesen ...