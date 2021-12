Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten waren infolge der aufkommenden Risikoaversion sichere Staatsanleihen mit längeren Fälligkeiten gefragt, so die Experten von Union Investment.Im Euroraum hätten hiervon vor allem Papiere aus den Kernstaaten profitiert. Der Gesamtmarkt (iBoxx Sovereign-Index) habe etwas zugelegt. Mit Blick auf die deutsche Zinsstrukturkurve sei eine leichte Verflachung zu beobachten gewesen. Während im Bereich bis siebe Jahren die Renditen um bis zu drei Basispunkte angestiegen seien, hätten längere Laufzeiten Renditerückgänge um bis zu acht Basispunkten (30 Jahre) aufgewiesen. Per Freitagvormittag habe die komplette deutsche Zinskurve im negativen Renditebereich gelegen. Die richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihen hätten mit minus 0,37 Prozent drei Basispunkte unter dem Handelsschluss der Vorwoche rentiert. ...

