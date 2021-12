Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) vom 3. Dezember 2021:Die CPI PROPERTY GROUP (société anonyme), 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg: B 102 254h, hat am 3. Dezember 2021 bekannt gegeben:CPIPG (direkt und indirekt) besitzt mit Stichtag 03. Dezember 2021 insgesamt 26.387.094 IMMOFINANZ-Aktien, was einer Beteiligung von ca. 21,4% entspricht, wobei weitere 13.029.155 IMMOFINANZ-Aktien, die einer Beteiligung von 10,6% entsprechen, unter Vorbehalt erworben wurden. Dies entspricht einer Gesamtbeteiligung von 39.416.249 IMMOFINANZ-Aktien, was einer Beteiligung von ca. 32,0% entspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...