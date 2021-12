Die Regierung der belgischen Region Flandern hat eine Investition von 5,4 Millionen Euro in Schnellladeinfrastruktur angekündigt. Bis Mitte 2024 sollen entlang von Schnell- und Landstraßen insgesamt 49 HPC-Lader mit mindestens 150 kW entstehen. Konkret geplant sind acht Standorte in der Provinz Antwerpen, sieben in Limburg, jeweils 13 in Ostflandern und Flämisch-Brabant sowie acht in Westflandern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...