Der Erfolg des Xbox Game Pass hat scheinbar auch die Konkurrenz hellhörig gemacht. Denn Insider berichten nun, dass Sony schon bald ein neues Spiele-Abonnement für die PlayStation anbieten will. Das macht die Japaner fit für die Zukunft.Laut einem Bericht von Bloomberg soll das neue Abonnement aus dem Hause Sony die beiden Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenführen. Ähnlich wie im Xbox Game Pass könnten die Nutzer dann nicht auf ein freies Spiel im Monat beziehungsweise auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...