In Berlin treten gleich mehrere Fintech-Unternehmen an, um den traditionellen Bankenmarkt in Deutschland und Europa aufzumischen. Neben N26 und Trade Republic ist hierzulande vor allem die von zwei Russen gegründete Smartphonebank Vivid Money aktiv. Die Berliner Smartphone-Bank Vivid Money ist nach Angaben von Firmenmitbegründer Alexander Emeshev auf einem guten Weg, sich aus der Verlustzone zu bewegen. "Wir werden schätzungsweise in weniger als zwei Jahren, in etwa 12 bis 24 Monaten, die erste Profitabilitätsschwelle erreichen", sagte Emeshev der Deutschen Presse-Agentur. Bis dahin werde sein Unternehmen die Ausgaben für den laufenden ...

