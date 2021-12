Jeden Montag blicken wir im Karriere-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der Arbeitswelt. Heute geht es um ein gutes Gehalt und wie viel wirklich glücklich macht. Liebe Leserinnen und Leser, bei der Frage, was ein gutes Gehalt ist, sind sich Unternehmende und Angestellte nicht immer einig. Und ganz ehrlich: Das ist auch normal, denn was gut und was schlecht ist, ist immer irgendwie auch subjektiv. Nichtsdestotrotz sollten sich Chefinnen und Chefs dieser Frage regelmäßig widmen, wenn sie nicht nur ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten, sondern auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...