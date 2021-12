Bewegung in der heimischen Immo-Szene: Nach dem Angebot des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek, die Mehrheit an der börsennotierten Immofinanz übernehmen zu wollen, hat die s Immo am Montag angekündigt, ihren Anteil an der Immofinanz von derzeit 14,2 Prozent um rund 10 Prozent aufstocken zu wollen. Man biete den Aktionären dafür 23,00 Euro je Aktie, um 7,7 Prozent mehr als der Immofinanz-Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...