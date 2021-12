Traum oder Alptraum? Weil sie eingeschneit waren, mussten 31 Menschen im dänischen Aalborg die Nacht in einer Ikea-Filiale verbringen. In welchem Kaufhaus würdest du am liebsten eine Nacht verbringen? Vielleicht im Apple-Store - schön die neuesten Produkte und Gadgets testen, bevor man sich unter den Holztischen zusammenrollt und einschläft? Oder darf's doch lieber etwas bequemer sein? 31 Menschen in Ikea-Filiale eingeschneit In Aalborg im Norden Dänemarks haben 25 Mitarbeiter:innen und sechs Kund:innen eine Nacht in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...