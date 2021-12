Aus einem elfmonatigen Plus wurde in der vergangenen Woche ein Minus: Nicht dramatisch, aber man muss konstatieren, dass der breite Markt derzeit in ein unvorteilhaftes Umfeld hineingelaufen ist - und hausgemachte Probleme hat. Mehrere Sachen sind ursächlich. Zum einen haben wir die unsägliche Insolvenz bei Eyemaxx. Nicht nur, dass das "Sanierungsverfahren" - so der österreichisch-charmante Begriff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...